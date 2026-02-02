Фиктивный брак (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Активная и целеустремлённая Лида учится в магистратуре и работает в Модном доме Петербурга. Её родители владеют небольшой ткацкой фабрикой, а Лида одержима идеей вывести семейный бизнес на новый уровень. Ради стажировки за границей, она готова в считанные дни выполнить условие принимающей стороны — быть замужем. С помощью подруги быстро находит мужчину, который соглашается оформить фиктивный брак. Неожиданно отец Лиды попадает в больницу с инфарктом, ей приходится отменить стажировку и возглавить фабрику. В командировке она знакомится с Игорем. Между ними вспыхивает бурный роман, за которым стремительно следует предложение руки и сердца. Теперь Лиде необходимо срочно найти своего фиктивного мужа и развестись. Но он уехал в геологическую экспедицию. Лида отправляется на его поиски…
Рейтинг
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- КСАктёр
Кирилл
Старицын
- ИМАктриса
Ирина
Мохова
- Актёр
Самвел
Мужикян
- РКАктёр
Роман
Каун
- АЕАктриса
Александра
Емельянова
- ВКСценарист
Валерия
Костина
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕМПродюсер
Екатерина
Мирошникова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- МИХудожница
Марина
Ивлева
- ИКХудожник
Игорь
Карев