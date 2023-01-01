Фигурки (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
7.42015, Forms Are Yours 9 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»
Сезоны и серии
Сюжет
Пусть Ваш малыш открывает для себя мир с помощью анимированных контрастных картинок! Внимательно наблюдая из каких базовых фигур состоят изображения многих предметов и животных, он скоро сам захочет и попробует их нарисовать.
Сериал Фигурки 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.