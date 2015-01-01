Фигурки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Пусть Ваш малыш открывает для себя мир с помощью анимированных контрастных картинок! Внимательно наблюдая из каких базовых фигур состоят изображения многих предметов и животных, он скоро сам захочет и попробует их нарисовать.





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