7.42015, Forms Are Yours
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»
Фигурки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Пусть Ваш малыш открывает для себя мир с помощью анимированных контрастных картинок! Внимательно наблюдая из каких базовых фигур состоят изображения многих предметов и животных, он скоро сам захочет и попробует их нарисовать.
Сериал Базовые формы I 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.