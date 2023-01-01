Эти храбрые девочки (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Британская комедия «Эти храбрые девочки» от студии A24 расскажет о непростой жизни матери-одиночки. В главной роли звезда «Шерлока» Луиза Брили. Если вам нравится смотреть сериалы-комедии, не пропустите 1 сезон «Этих храбрых девочек».



Первый сезон рассказывает о жизни Деб и двух ее дочерей после того, как глава семьи от них ушел. Всем троим теперь нужно как-то справляться не только с долгами, но и с пустотой в их жизни. Правда, едва ли не все, что они делают, приводит к неудачам из-за болтливости, эгоизма и неуверенности в себе. Это приносит проблемы в амурных делах и заставляет женщин снова и снова наступать на одни и те же грабли. Наблюдать за их непростой жизнью одновременно смешно, грустно и очень захватывающе!



Этот сериал — смешная, трогательная и местами нелепая история о семейных отношениях. Смотреть «Эти храбрые девочки» (1 сезон) можно в онлайн-кинотеатре Wink с подпиской Amediateka.



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