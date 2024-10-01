Две сестры и их одинокая мать пытаются справиться с жизненными испытаниями, ко всему относясь с юмором. Британское драмеди «Эти храбрые девочки» — сериал о травмах, которые не должны определять нашу жизнь. Проект стал одним из первых сериалов независимой студии А24.



Сестры Джози и Билли и их мама Деб так и не смогли оправиться от потери с тех пор, как их отец пошел в магазин за чаем и не вернулся, оставив семье неподъемные долги. Каждая из них страдает от одиночества по-своему. Билли стремится во что бы то ни стало вернуть бывшего парня Ники, которому гораздо интереснее тусить с друзьями. Джози уверена, что все ее проблемы решит наличие постоянного бойфренда, однако это одна большая иллюзия. Деб, в свою очередь, хочет произвести впечатление на нового ухажера Себа — по большей части из-за его денег, ведь на самом деле она терпеть его не может.



Смогут ли они справиться со своими заморочками и начать верить в себя, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Эти храбрые девочки» 2023 года онлайн в подписке Amediateka на Wink.

