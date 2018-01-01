Wink
Детям
Джинджи
1-й сезон

Джинджи (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

6.42021, Ginji 12 серий
Мультсериалы, Комедия6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Лошадка-тинейджер Джинджи устраивается на работу своей мечты — в курьерскую корпорацию «Кейд-экспресс». Компания всегда доставляет посылки вовремя и в любую точку города: от жерла вулкана до морских глубин. Героиня смело берeтся за дело, не подозревая, какие приключения еe ждут.

Страна
Россия, США
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джинджи»