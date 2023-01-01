Джинджи
Wink
Детям
Джинджи

Джинджи (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

6.42021, Ginji 1 сезон
Мультсериалы, Приключения6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лошадка-тинейджер Джинджи устраивается на работу своей мечты — в курьерскую корпорацию «Кейд-экспресс». Компания всегда доставляет посылки вовремя и в любую точку города: от жерла вулкана до морских глубин. Героиня смело берeтся за дело, не подозревая, какие приключения еe ждут.

Все сезоны сериала Джинджи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джинджи»

Всё