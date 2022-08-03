WinkСериалыДьявольский судья1-й сезон
Дьявольский судья (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
9.42021, Akmapansa 16 серий
Криминал, Фантастика18+
Сезоны и серии
- 18+82 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+70 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+76 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+77 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+78 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+69 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+82 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+73 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+72 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+68 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+69 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+70 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+75 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+70 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+73 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+96 мин
Дьявольский судья
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Альтернативная версия современной Южной Кореи. Каждый день здесь наполнен хаосом, общество на грани коллапса, а люди ненавидят тех, кто стоит у власти. Верховный судья Кан считает, что настало время для изменений. Возглавляемый им суд становится реалити-шоу, где он безжалостно наказывает виновных, заработав прозвище Дьявольский судья. Но даже зрители не уверены в его истинных мотивах.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ЧДРежиссёр
Чхве
Джон-гю
- ЧСАктёр
Чи
Сон
- КМАктриса
Ким
Мин-джон
- ЧАктёр
Чинён
- ПКАктриса
Пак
Кю-ён
- АНАктёр
Ан
Нэ-сан
- КДАктриса
Ким
Джэ-гён
- ЧЁАктриса
Чан
Ён-нам
- ПХАктёр
Пэк
Хён-джин
- ЧСАктёр
Чу
Сок-тхэ
- ЛСАктриса
Ли
Со-ён
- МЮСценарист
Мун
Ю-сок
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева