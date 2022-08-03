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Дьявольский судья
1-й сезон

Дьявольский судья (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.42021, Akmapansa 16 серий
Криминал, Фантастика18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Альтернативная версия современной Южной Кореи. Каждый день здесь наполнен хаосом, общество на грани коллапса, а люди ненавидят тех, кто стоит у власти. Верховный судья Кан считает, что настало время для изменений. Возглавляемый им суд становится реалити-шоу, где он безжалостно наказывает виновных, заработав прозвище Дьявольский судья. Но даже зрители не уверены в его истинных мотивах.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb