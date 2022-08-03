Альтернативная версия современной Южной Кореи. Каждый день здесь наполнен хаосом, общество на грани коллапса, а люди ненавидят тех, кто стоит у власти. Верховный судья Кан считает, что настало время для изменений. Возглавляемый им суд становится реалити-шоу, где он безжалостно наказывает виновных, заработав прозвище Дьявольский судья. Но даже зрители не уверены в его истинных мотивах.

