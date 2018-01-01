Wink
Сериалы
Двойник
1-й сезон

Двойник (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Counterpart 10 серий
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Главный герой фантастического сериала, скромный клерк Говард Силк внезапно узнает, что корпорация, в которой он трудится много лет, является тайной организацией. В подвалах конторы находится дверь в параллельный мир, где Говард встречает точную копию себя, но отнюдь не с робким характером.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Двойник»