Двойник
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Двойник

Двойник (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Counterpart 2 сезона
Фантастика, Драмы18+

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Сюжет

Главный герой фантастического сериала, скромный клерк Говард Силк внезапно узнает, что корпорация, в которой он трудится много лет, является тайной организацией. В подвалах конторы находится дверь в параллельный мир, где Говард встречает точную копию себя, но отнюдь не с робким характером.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Двойник»

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