Дорога к любви (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Узнав о неизлечимой болезни и не желая быть обузой для любимого, который вот-вот покорит Голливуд, девушка идёт на отчаянный шаг. Она инсценирует измену с его лучшим другом, чтобы возлюбленный бросил её. План срабатывает идеально, но девушка не знает, что беременна. Спустя восемь лет, став мировой звездой, он возвращается, чтобы узнать всю правду и вернуть то, что потерял.

