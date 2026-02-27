Дорога к любви
Wink
Сериалы
Дорога к любви
2025, The Way Back Into Love 1 сезон
Мелодрама16+

Дорога к любви (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Узнав о неизлечимой болезни и не желая быть обузой для любимого, который вот-вот покорит Голливуд, девушка идёт на отчаянный шаг. Она инсценирует измену с его лучшим другом, чтобы возлюбленный бросил её. План срабатывает идеально, но девушка не знает, что беременна. Спустя восемь лет, став мировой звездой, он возвращается, чтобы узнать всю правду и вернуть то, что потерял.

Страна
США
Жанр
Мелодрама

Рейтинг