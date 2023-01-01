До свадьбы заживет. Сезон 1
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До свадьбы заживет
1-й сезон

До свадьбы заживет (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

9.22023, До свадьбы заживет. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Красивая, умная, но очень избалованная Вика влюблена в обаятельного бездельника Гошу. Поругавшись с отцом, Вика решает уйти из дома и начать самостоятельную жизнь. Чтобы уберечь её от необдуманных поступков, Максим поручает своему охраннику Андрею присмотреть за строптивой дочерью. Через некоторое время Вика понимает, что по уши влюбилась в Андрея и ей действительно угрожает смертельная опасность.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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