До свадьбы заживет (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Красивая, умная, но очень избалованная Вика влюблена в обаятельного бездельника Гошу. Поругавшись с отцом, Вика решает уйти из дома и начать самостоятельную жизнь. Чтобы уберечь её от необдуманных поступков, Максим поручает своему охраннику Андрею присмотреть за строптивой дочерью. Через некоторое время Вика понимает, что по уши влюбилась в Андрея и ей действительно угрожает смертельная опасность.

