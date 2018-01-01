Дипломатка (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Дипломатка. Сезон 1
2023, Дипломатка. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+

О сериале

Профессиональный дипломат Кейт Уайлер в самый разгар международного кризиса соглашается на престижную работу, которая может негативно сказаться не только на её браке, но и на политической карьере.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Триллер

Рейтинг