Дипломатка (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Дипломатка. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
О сериале
Профессиональный дипломат Кейт Уайлер в самый разгар международного кризиса соглашается на престижную работу, которая может негативно сказаться не только на её браке, но и на политической карьере.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Триллер
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- ЛДРежиссёр
Лиза
Джонсон
- Режиссёр
Саймон
Селлан Джонс
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- АААктриса
Али
Ан
- АЭАктёр
Ато
Эссандо
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- КРАктриса
Кери
Рассел
- ПМАктриса
Пёрл
Маки
- ТДАктёр
Тим
Делап
- АСАктёр
Адам
Сильвер
- Актёр
Рори
Киннер
- ПЭСценарист
Питер
Экерман
- ЭАПродюсер
Эли
Атти
- ДТХудожник
Джефф
Тесслер
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос