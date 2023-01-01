Дипломатка
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Дипломатка (сериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Дипломатка 1 сезон
Триллер, Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Профессиональный дипломат Кейт Уайлер в самый разгар международного кризиса соглашается на престижную работу, которая может негативно сказаться не только на её браке, но и на политической карьере.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Триллер

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