Динозавр (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
2020, Динозавр. Сезон 2 10 серий
Комедия, Триллер16+
Серия в подписке «PREMIER»
- 16+46 мин
Динозавр
Сезон 2 Серия 1
- 16+47 мин
Динозавр
Сезон 2 Серия 2
- 16+50 мин
Динозавр
Сезон 2 Серия 3
- 16+47 мин
Динозавр
Сезон 2 Серия 4
- 16+49 мин
Динозавр
Сезон 2 Серия 5
- 16+47 мин
Динозавр
Сезон 2 Серия 6
- 16+48 мин
Динозавр
Сезон 2 Серия 7
- 16+46 мин
Динозавр
Сезон 2 Серия 8
- 16+47 мин
Динозавр
Сезон 2 Серия 9
- 16+46 мин
Динозавр
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Престарелый криминальный авторитет Семен Тимофеевич Бабушкин, о чьём воровском таланте в свое время слагали легенды, последние 35 лет не выходил из тюрьмы, предпочитая её свободе, где у него не осталось ни друзей, ни родных.
Но однажды Бабушкин узнаёт, что у него всё-таки есть на воле кровиночка, сын Слава. По иронии судьбы младший Бабушкин служит следователем в органах и в настоящее время нуждается в помощи — его подставили, и под угрозой оказалась не только его жизнь, но и безопасность его дочери. Тогда благородный бандит принимается налаживать свои старые связи и навыки, чтобы вытащить новообретённую семью из беды.
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