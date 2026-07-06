Динозавр. Сезон 1
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Динозавр
1-й сезон

Динозавр (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Динозавр. Сезон 1 10 серий
Комедия, Триллер16+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Престарелый криминальный авторитет Семен Тимофеевич Бабушкин, о чьём воровском таланте в свое время слагали легенды, последние 35 лет не выходил из тюрьмы, предпочитая её свободе, где у него не осталось ни друзей, ни родных.

Но однажды Бабушкин узнаёт, что у него всё-таки есть на воле кровиночка, сын Слава. По иронии судьбы младший Бабушкин служит следователем в органах и в настоящее время нуждается в помощи — его подставили, и под угрозой оказалась не только его жизнь, но и безопасность его дочери. Тогда благородный бандит принимается налаживать свои старые связи и навыки, чтобы вытащить новообретённую семью из беды.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.2 КиноПоиск