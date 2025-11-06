Динотопия (сериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн
8.72002, Dinotopia 3 серии
Фантастика, Фэнтези0+
Самолет, в котором братья Карл и Дэвид летели на каникулы, потерпел крушение у неведомого острова. Братьям удалось выбраться на берег страны под названием Динотопия.
В этом фантастическом затерянном мире люди и динозавры живут в мире, согласии и взаимном уважении. Но рядом со столицей Динотопии, Городом Водопадов, бродят свирепые хищники. И самое страшное - начали терять свою силу солнечные камни, служащие источником жизни чудесной страны.
С помощью гениального стенахозавра Зиппо, знающего множество языков, Карл и Дэвид отправляются в путь с опасной миссией по спасению доисторического рая, ставшего их домом…
СтранаВеликобритания, Германия, США
ЖанрФантастика, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МБРежиссёр
Марко
Брамбилла
- Актёр
Вентворт
Миллер
- ТЛАктёр
Тайрон
Лейтсо
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актёр
Джим
Картер
- ЭКАктриса
Элис
Криге
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- ЛЭАктёр
Ли
Эванс
- Актёр
Терри
Джонс
- АМАктриса
Анна
Магуайр
- КСАктёр
Кристиан
Симпсон
- ХЙАктриса
Ханна
Йелленд
- СМСценарист
Саймон
Мур
- РХПродюсер
Роберт
Холми ст.
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- ДСПродюсер
Дасти
Саймондс
- ССПродюсер
Сет
Сигел
- УПХудожник
Уолтер
П. Мартишиус
- ЧНХудожник
Чарльз
Ноуд
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс