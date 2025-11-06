Динотопия. Сезон 1
Wink
Сериалы
Динотопия
1-й сезон

Динотопия (сериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн

8.72002, Dinotopia 3 серии
Фантастика, Фэнтези0+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Самолет, в котором братья Карл и Дэвид летели на каникулы, потерпел крушение у неведомого острова. Братьям удалось выбраться на берег страны под названием Динотопия.

В этом фантастическом затерянном мире люди и динозавры живут в мире, согласии и взаимном уважении. Но рядом со столицей Динотопии, Городом Водопадов, бродят свирепые хищники. И самое страшное - начали терять свою силу солнечные камни, служащие источником жизни чудесной страны.

С помощью гениального стенахозавра Зиппо, знающего множество языков, Карл и Дэвид отправляются в путь с опасной миссией по спасению доисторического рая, ставшего их домом…

Страна
Великобритания, Германия, США
Жанр
Фантастика, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Динотопия»