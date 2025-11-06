Динотопия (сериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн

Самолет, в котором братья Карл и Дэвид летели на каникулы, потерпел крушение у неведомого острова. Братьям удалось выбраться на берег страны под названием Динотопия.



В этом фантастическом затерянном мире люди и динозавры живут в мире, согласии и взаимном уважении. Но рядом со столицей Динотопии, Городом Водопадов, бродят свирепые хищники. И самое страшное - начали терять свою силу солнечные камни, служащие источником жизни чудесной страны.



С помощью гениального стенахозавра Зиппо, знающего множество языков, Карл и Дэвид отправляются в путь с опасной миссией по спасению доисторического рая, ставшего их домом…

