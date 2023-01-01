Девяностые. Проект Сергея Минаева (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Журналист, писатель и главред Esquire Сергей Минаев вместе с другими героями рассказывает, какой была эпоха 90-х в России. Узнать об основных вехах политики, телевидения, рекламы, музыки и ночной жизни, которыми отличилась страна в это время, можно на Wink. Оставайтесь на нашем онлайн-сервисе, чтобы смотреть 1 сезон документального проекта-антологии «Девяностые» прямо сейчас!



В проекте участвуют музыкальный продюсер Леонид Бурлаков, популярные артисты и режиссеры Илья Лагутенко, Федор Бондарчук и Тимур Бекмамбетов, родоначальник российского техно- и рейв движения Тимур Мамедов, журналисты Алексей Венедиктов и Александр Любимов, а также чета Юмашевых, Анатолий Чубайс и Геннадий Зюганов.



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