Девяностые. Проект Сергея Минаева (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

На смену коммунизму пришел капитализм, в магазины хлынул поток импорта, а на экраны пришла реклама. Серию роликов МММ с Лeней Голубковым крутят чуть ли не ежечасно, а видео Тимура Бекмамбетова для банка «Империал» расходятся на цитаты. Порой дикая и абсурдная, но ставшая для миллионов людей проводником в мире изменившихся ценностей, реклама в девяностые сформировала новый образ жизни, а еще – общую культуру и вкус к качественному изображению.



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