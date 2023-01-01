8.42020, Девяностые. Проект Сергея Минаева 1 сезон
Документальные18+
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Девяностые. Проект Сергея Минаева (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Девяностые. Проект Сергея Минаева
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Девяностые. Проект Сергея Минаева
Сезон 1 Серия 2
- 18+37 мин
Девяностые. Проект Сергея Минаева
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Девян�остые. Проект Сергея Минаева
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Девяностые. Проект Сергея Минаева
Сезон 1 Серия 5
- 18+37 мин
Девяностые. Проект Сергея Минаева
Сезон 1 Серия 6
Сюжет
На смену коммунизму пришел капитализм, в магазины хлынул поток импорта, а на экраны пришла реклама. Серию роликов МММ с Лeней Голубковым крутят чуть ли не ежечасно, а видео Тимура Бекмамбетова для банка «Империал» расходятся на цитаты. Порой дикая и абсурдная, но ставшая для миллионов людей проводником в мире изменившихся ценностей, реклама в девяностые сформировала новый образ жизни, а еще – общую культуру и вкус к качественному изображению.
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