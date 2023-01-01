Девяностые. Проект Сергея Минаева
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Девяностые. Проект Сергея Минаева
8.42020, Девяностые. Проект Сергея Минаева 1 сезон
Документальные18+
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Девяностые. Проект Сергея Минаева (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На смену коммунизму пришел капитализм, в магазины хлынул поток импорта, а на экраны пришла реклама. Серию роликов МММ с Лeней Голубковым крутят чуть ли не ежечасно, а видео Тимура Бекмамбетова для банка «Империал» расходятся на цитаты. Порой дикая и абсурдная, но ставшая для миллионов людей проводником в мире изменившихся ценностей, реклама в девяностые сформировала новый образ жизни, а еще – общую культуру и вкус к качественному изображению.

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