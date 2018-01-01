Wink
Сериалы
Девушка по вызову
3-й сезон

Девушка по вызову (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

7.42021, The Girlfriend Experience 10 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Антология о работницах секс-индустрии, чья жизнь напоминает красивый фильм-нуар. Клиентами девушек становятся влиятельные бизнесмены и политики, чьи грязные тайны эскортницы вынуждены скрывать. Героини постоянно оказываются втянутыми в опасные интриги, за которыми очень интересно наблюдать.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушка по вызову»