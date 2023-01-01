Девушка по вызову
Wink
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Девушка по вызову
7.42014, Девушка по вызову 3 сезона
Драмы, Зарубежные18+

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Девушка по вызову (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Антология о работницах секс-индустрии, чья жизнь напоминает красивый фильм-нуар. Клиентами девушек становятся влиятельные бизнесмены и политики, чьи грязные тайны эскортницы вынуждены скрывать. Героини постоянно оказываются втянутыми в опасные интриги, за которыми очень интересно наблюдать.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушка по вызову»

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