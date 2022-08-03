Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2021) сезон 5 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей)
5-й сезон

9.32021, Young Sheldon 22 серии
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

Вундеркинд Шелдон Купер стал студентом Техасского университета. Какие испытания ждут мальчика и его семью, расскажет 5 сезон ситкома «Детство Шелдона» в озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. Доктор Линклеттер устал от чересчур усердного студента и просит доктора Стерджиса вернуться в университет, чтобы отвлечь внимание Шелдона. Однако Стерджис совсем не горит желанием преподавать. Тем временем родители Шелдона, Джордж и Мэри, все чаще ссорятся, что плохо сказывается на детях. Неужели гармоничная семья Куперов окажется на грани распада? Ответ на этот вопрос ищите в сериале «Детство Шелдона» (5 сезон, по версии Кураж-Бамбей), который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

