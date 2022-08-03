Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

Wink
Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон

9.32018, Young Sheldon 22 серии
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

У вундеркинда Шелдона Купера появляется конкурентка – гениальная девочка в исполнении звезды «Одаренной» Маккенны Грейс. Как сложатся их отношения, расскажет 2 сезон ситкома «Детство Шелдона» в озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. Доктор Джон Стерджис, ставший в прошлом сезоне наставником Шелдона, а также бойфрендом его бабушки Конни, приглашает к себе на курс 10-летнюю Пейдж. Одаренная девочка не только почти на месяц младше Купера, но, похоже, разбирается в квантовой физике лучше него. Впервые в жизни юный гений чувствует зависть, избавиться от которой будет очень непросто, ведь Пейдж подружится с Мисси и будет вечно мелькать перед глазами. Сможет ли вундеркинд справиться со сложными эмоциями, увидите, посмотрев «Детство Шелдона» (2 сезон, по версии Кураж-Бамбей) онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

