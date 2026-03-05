Детектив Вистинг (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Опытный норвежский следователь и его команда раскрывают шокирующие убийства. Скандинавский хит «Детектив Вистинг» — сериал с участием Кэрри-Энн Мосс о пугающих тайнах маленького города.



В норвежском городе Ларвик происходит жуткая находка: отец и сын обнаруживают в еловом питомнике тело. За расследование берется детектив Уильям Вистинг, а улики недвусмысленно указывают на американского маньяка. К полицейской команде Ларвика скоро присоединяется ФБР, в том числе агент Мэгги Гриффин, для которой это дело становится чем-то личным. Тем временем Лин, дочь Вистинга, работающая журналисткой в стокгольмской газете, приступает к расследованию смерти соседа, обнаружив пробелы в отчетах полиции.



Как эти дела связаны между собой и с чем еще предстоит столкнуться героям, расскажет «Детектив Вистинг».


