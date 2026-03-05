Детектив Вистинг. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Детектив Вистинг
1-й сезон
6-я серия
8.52019, Wisting
Драма, Криминал18+

Детектив Вистинг (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Опытный норвежский следователь и его команда раскрывают шокирующие убийства. Скандинавский хит «Детектив Вистинг» — сериал с участием Кэрри-Энн Мосс о пугающих тайнах маленького города.

В норвежском городе Ларвик происходит жуткая находка: отец и сын обнаруживают в еловом питомнике тело. За расследование берется детектив Уильям Вистинг, а улики недвусмысленно указывают на американского маньяка. К полицейской команде Ларвика скоро присоединяется ФБР, в том числе агент Мэгги Гриффин, для которой это дело становится чем-то личным. Тем временем Лин, дочь Вистинга, работающая журналисткой в стокгольмской газете, приступает к расследованию смерти соседа, обнаружив пробелы в отчетах полиции.

Как эти дела связаны между собой и с чем еще предстоит столкнуться героям, расскажет «Детектив Вистинг». Сериал доступен на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Норвегия
Жанр
Криминал, Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb