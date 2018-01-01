Wink
Далеко от тебя
1-й сезон

Далеко от тебя (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.22019, Lejos de ti 10 серий
Мелодрама, Комедия18+

О сериале

Случайная встреча в аэропорту перевернeт их жизнь. Танцовщица и успешный бизнесмен — эти двое слишком разные, чтобы быть вместе. Но судьбе не скажешь «нет». Даже на расстоянии он и она продолжают видеть друг друга, и часто не в самый подходящий момент. К чему приведут эти видения?

Страна
Италия, Испания
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

6.6 IMDb

