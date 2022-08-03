Далеко от тебя
Wink
Сериалы
Далеко от тебя
8.22019, Lejos de ti 1 сезон
Мелодрама, Комедия18+

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Далеко от тебя (сериал, 2019) смотреть онлайн

О сериале

Случайная встреча в аэропорту перевернeт их жизнь. Танцовщица и успешный бизнесмен — эти двое слишком разные, чтобы быть вместе. Но судьбе не скажешь «нет». Даже на расстоянии он и она продолжают видеть друг друга, и часто не в самый подходящий момент. К чему приведут эти видения?

Страна
Испания, Италия
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Далеко от тебя»