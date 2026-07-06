WinkСериалыЧетвертая смена1-й сезон
Четвертая смена (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
2017, Четвертая смена. Сезон 1 10 серий
Боевик18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Четвертая смена
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Четвертая смена
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Четвертая смена
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Четвертая смена
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Четвертая смена
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Четвертая смена
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Четвертая смена
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Четвертая смена
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
Четвертая смена
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Данила Четков – оперативник отдела по борьбе с этнической преступностью. Он в курсе, что происходит в «китайской» Москве и знает всё о продаже и покупке контрафакта. Однажды судьба сводит его с китайцем Йонгом, приехавшим в Россию искать свою пропавшую дочь. Погружаясь в московское «китайское зазеркалье», Данила помогает Йонгу и постепенно меняет свои взгляды на жизнь. Едва не потеряв сына, Четков понимает: на свете нет ничего важнее честности и крепкого плеча друга, каким становится для него Йонг.
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