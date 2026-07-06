Данила Четков – оперативник отдела по борьбе с этнической преступностью. Он в курсе, что происходит в «китайской» Москве и знает всё о продаже и покупке контрафакта. Однажды судьба сводит его с китайцем Йонгом, приехавшим в Россию искать свою пропавшую дочь. Погружаясь в московское «китайское зазеркалье», Данила помогает Йонгу и постепенно меняет свои взгляды на жизнь. Едва не потеряв сына, Четков понимает: на свете нет ничего важнее честности и крепкого плеча друга, каким становится для него Йонг.

