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Чем мы заняты в тени
3-й сезон

Чем мы заняты в тени (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

7.22021, What We Do in the Shadows 10 серий
Комедия, Ужасы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Телевизионная адаптация культовой комедии «Реальные упыри». Вампиры Нандо, Надя и Ласло проживают вместе уже сто лет. Это слаженная команда единомышленников. Но некогда могущественные существа совершенно растеряны в Нью-Йорке 21-го века и постоянно находят приключения на свои клыки.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Ужасы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чем мы заняты в тени»