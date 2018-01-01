Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2015) сезон 5 смотреть онлайн
8.22015, Chuggington 10 серий
Мультсериалы0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Остроумный английский мультсериал познакомит детишек с обаятельными обитателями паровозного депо городка Чаггингтон. В мире паровозиков всe как у людей, а каждый из героев обладает уникальным характером. Вместе друзьям никогда не бывает скучно, ведь каждый их день полон веселых приключений.
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СБРежиссёр
Сара
Болл
- БХАктриса
Бриджид
Хэррингтон
- ИБАктриса
Имоджен
Бэйли
- ТТАктёр
Тони
Террачьяно
- МОАктёр
Морган
Овертон
- ППАктёр
Пол
Патинг
- МДАктриса
Мария
Дарлинг
- ЧДАктёр
Чарли
Джордж
- МДАктёр
Майлз
Дж. Харви
- ДФАктриса
Джонни
Фиори
- БГАктёр
Брайан
Грин
- СБСценарист
Сара
Болл
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- МСХудожник
Мэтт
Сандерс
- АГКомпозитор
Александр
Герингас