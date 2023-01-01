Чаггингтон: Веселые паровозики
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Детям
Чаггингтон: Веселые паровозики

Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2008) смотреть онлайн

8.22008, Chuggington 5 сезонов
Мультсериалы0+

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Сюжет

Остроумный английский мультсериал познакомит детишек с обаятельными обитателями паровозного депо городка Чаггингтон. В мире паровозиков всe как у людей, а каждый из героев обладает уникальным характером. Вместе друзьям никогда не бывает скучно, ведь каждый их день полон веселых приключений.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чаггингтон: Веселые паровозики»

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