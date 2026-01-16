Было у отца три сына (сериал, 1981) сезон 1 смотреть онлайн

У отца, капитана торгового флота, было три сына: Кирилл — художник, Юрий — моряк, Герка — музыкант. Казалось бы, ничто не может помешать их дружбе. Но старший и средний братья влюблены в одну девушку — Светлану. Соперничество делает их врагами. Юрий не может простить измены, и между братьями происходит крупная ссора.

