Кулинарное шоу с Ольгой Бузовой, которое станет настоящим челленджем для ведущей и ее гостей. Ресторатор Алексей Васильчук и его шеф-повара научат Ольгу азам кулинарии, а каждый выпуск на кухню будут приходить звезды, чтобы приготовить что-то вкусное и поговорить с Олей на интересные темы.

