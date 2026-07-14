WinkСериалыБузова на кухне1-й сезон
Бузова на кухне (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Бузова на кухне. Сезон 1 12 серий
ТВ-шоу, Кулинария16+
Серия в подписке «PREMIER»
- 16+20 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 1
- 16+24 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 2
- 16+23 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 3
- 16+23 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 4
- 16+22 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 5
- 16+22 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 6
- 16+21 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 7
- 16+23 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 8
- 16+20 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 9
- 16+20 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 10
- 16+21 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 11
- 16+22 мин
Бузова на кухне
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Кулинарное шоу с Ольгой Бузовой, которое станет настоящим челленджем для ведущей и ее гостей. Ресторатор Алексей Васильчук и его шеф-повара научат Ольгу азам кулинарии, а каждый выпуск на кухню будут приходить звезды, чтобы приготовить что-то вкусное и поговорить с Олей на интересные темы.