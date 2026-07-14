Бузова на кухне
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Бузова на кухне
2022, Бузова на кухне 2 сезона
ТВ-шоу, Кулинария16+
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Бузова на кухне (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Кулинарное шоу с Ольгой Бузовой, которое станет настоящим челленджем для ведущей и ее гостей. Ресторатор Алексей Васильчук и его шеф-повара научат Ольгу азам кулинарии, а каждый выпуск на кухню будут приходить звезды, чтобы приготовить что-то вкусное и поговорить с Олей на интересные темы.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Кулинария

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