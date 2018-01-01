Британия (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
8.22018, Britannia 10 серий
Фэнтези, Исторический18+
О сериале
Во время римского завоевания Британии две враждующие кельтские воительницы — Керра и Антедия — вынуждены объединить силы, чтобы дать отпор римским легионам под предводительством Авла Плавтия.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрИсторический, Боевик, Драма, Фэнтези
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- РСРежиссёр
Роб
Сэвидж
- БГРежиссёр
Бен
Грегор
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- ЭУАктриса
Элинор
Уортингтон-Кокс
- МКАктёр
Макензи
Крук
- ДРАктёр
Джулиан
Райнд-Татт
- ЛКАктриса
Лиана
Корнелл
- АШАктриса
Анабель
Шолей
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- ХСАктёр
Хьюго
Спир
- ЗУАктриса
Зои
Уонамейкер
- ДМАктриса
Джоди
МакНи
- Сценарист
Джез
Баттеруорт
- ДРСценарист
Джеймс
Ричардсон
- Продюсер
Джез
Баттеруорт
- ДРПродюсер
Джеймс
Ричардсон
- ПХПродюсер
Пиппа
Харрис
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- КМХудожница
Кристина
Мур
- БРМонтажёр
Бренна
Ранготт
- НДКомпозитор
Нил
Дэвидж