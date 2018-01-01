Братья Кратт: Зов природы. Сезон 2
Братья Кратт: Зов природы
2-й сезон

Братья Кратт: Зов природы (мультсериал, 2010) сезон 2 смотреть онлайн

9.32010, Wild Kratts 26 серий
Мультсериалы, Комедия6+

О сериале

Крис и Мартин исследуют дикую природу всего мира, чтобы побольше узнать о жизни животных. Всюду их сопровождают верные друзья Авива, Коки и Джимми. С помощью специальных супер-костюмов братья Кратты могут повторять все, что делают сами животные. Эта сверхспособность позволяет ребятам не только наблюдать за дикими зверями, но и выручать их в опасных ситуациях.

Дания, Китай, США, Канада
Комедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы

9.0 КиноПоиск
7.7 IMDb