Брачные аферисты. Сезон 1
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Брачные аферисты
1-й сезон

Брачные аферисты (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Брачные аферисты. Сезон 1 2 серии
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Для них влюбленность стала профессией, а представители противоположного пола – целевой аудиторией. Как мужчины и женщины зарабатывают на чувствах тех, кто их любит и всегда ли обманщики получают по заслугам?

Как жертвы брачных аферистов объединяются с целью мести своим обидчикам, и готовы ли они вновь поверить в искренние чувства и построить семью?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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