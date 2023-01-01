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Брачные аферисты (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Брачные аферисты. Сезон 1 2 серии
ТВ-шоу16+
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Для них влюбленность стала профессией, а представители противоположного пола – целевой аудиторией. Как мужчины и женщины зарабатывают на чувствах тех, кто их любит и всегда ли обманщики получают по заслугам?
Как жертвы брачных аферистов объединяются с целью мести своим обидчикам, и готовы ли они вновь поверить в искренние чувства и построить семью?
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