Брачные аферисты (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Для них влюбленность стала профессией, а представители противоположного пола – целевой аудиторией. Как мужчины и женщины зарабатывают на чувствах тех, кто их любит и всегда ли обманщики получают по заслугам?



Как жертвы брачных аферистов объединяются с целью мести своим обидчикам, и готовы ли они вновь поверить в искренние чувства и построить семью?



Все сезоны сериала Брачные аферисты смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.