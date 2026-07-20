Бонус. Сезон 1
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Бонус (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Бонус. Сезон 1 16 серий
Драма, Музыка18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Главный герой сериала – парень по кличке Бонус. Молодой пацан из глубокой провинции заразился рэпом, после того как мама подарила ему на 13-летие плеер. С тех пор парень стал слушать рэп, а затем и сам стал писать. Так пацан Ваня стал на районе известен как Бонус. У Бонуса был друг по кличке Гашик – уличный дилер, и именно он волею случая привозит Бонуса в Москву. В столице Бонус знакомится с Соней – дочкой крупного бизнесмена, между ними возникает сильное притяжение. Бонусу предстоит пережить несчастную любовь, конфликты с отцом девушки, взлеты и падения на фоне столичной рэп-тусовки.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Музыка

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.3 IMDb