Главный герой сериала – парень по кличке Бонус. Молодой пацан из глубокой провинции заразился рэпом, после того как мама подарила ему на 13-летие плеер. С тех пор парень стал слушать рэп, а затем и сам стал писать. Так пацан Ваня стал на районе известен как Бонус. У Бонуса был друг по кличке Гашик – уличный дилер, и именно он волею случая привозит Бонуса в Москву. В столице Бонус знакомится с Соней – дочкой крупного бизнесмена, между ними возникает сильное притяжение. Бонусу предстоит пережить несчастную любовь, конфликты с отцом девушки, взлеты и падения на фоне столичной рэп-тусовки.

