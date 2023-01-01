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Бока Норте
1-й сезон

Бока Норте (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.32019, Boca Norte 6 серий
Драмы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

16-летняя Андреа переезжает из богатой части Барселоны в район попроще. Прислушавшись к отцу, она отправляется в клуб творчества «Бока Норте», в котором знакомится с ребятами, любящими музыку в стиле трэп и танцы. Вместе они учатся отбрасывать предрассудки в сторону и помогать друг другу в трудную минуту.

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Рейтинг

6.1 IMDb