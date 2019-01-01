Бока Норте (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

16-летняя Андреа переезжает из богатой части Барселоны в район попроще. Прислушавшись к отцу, она отправляется в клуб творчества «Бока Норте», в котором знакомится с ребятами, любящими музыку в стиле трэп и танцы. Вместе они учатся отбрасывать предрассудки в сторону и помогать друг другу в трудную минуту.



