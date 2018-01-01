Wink
Блудный сын
1-й сезон

Блудный сын (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.42019, Prodigal Son 22 серии
Триллер, Криминал18+

О сериале

Новый 1 сезон онлайн сериала «Блудный сын» уже на нашем портале в высоком качестве! Оформляйте подписку и следите за драмой о психологе-криминалисте, который борется с внутренними демонами.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb