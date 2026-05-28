БЕТСИТИ Fight Nights 137 (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Омаргаджиев против Пронина и мощные Гран-при! Смотрите Бетсити Fight Nights 137 на Wink! В главном событии вечера неожиданная замена и интересная история: вместо Марифа Пираева на главный бой вечера турнира номер 137 выходит Гаджи Омаргаджиев. И это настоящий реванш с Артуром Прониным – Омаргаджиев побеждал досрочно нокаутом, но целых 11 лет назад. Теперь это совсем другие бойцы, и интересно, чей прогресс был сильнее за эти годы.

