Тетекаев vs Саидгусейнов
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БЕТСИТИ Fight Nights 137
БЕТСИТИ Fight Nights 137
Тетекаев vs Саидгусейнов
2026, Тетекаев vs Саидгусейнов
Спортивный18+

БЕТСИТИ Fight Nights 137 (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

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БЕТСИТИ Fight Nights 137

О сериале

Омаргаджиев против Пронина и мощные Гран-при! Смотрите Бетсити Fight Nights 137 на Wink! В главном событии вечера неожиданная замена и интересная история: вместо Марифа Пираева на главный бой вечера турнира номер 137 выходит Гаджи Омаргаджиев. И это настоящий реванш с Артуром Прониным – Омаргаджиев побеждал досрочно нокаутом, но целых 11 лет назад. Теперь это совсем другие бойцы, и интересно, чей прогресс был сильнее за эти годы.

Жанр
Спортивный
Время
10 мин / 00:10

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